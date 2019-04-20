"Локомотив" и ЦСКА поделили очки в матче 24-го тура РПЛ

В рамках 24-го тура чемпионата России состоялось московское дерби - "Локомотив" принимал ЦСКА.

"Железнодорожники" быстро открыли счёт благодаря голу Бенедикта Хеведеса, однако армейцам удалось уйти от поражения усилиями Фёдора Чалова.

"Локомотив" – ЦСКА - 1:1

Голы: Хеведес, 13 - 1:0, Чалов, 40 - 1:1.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев (Тарасов, 46), Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Миранчук, Миранчук, Фернандеш (Идову, 46), Крыховяк, Смолов (Жемалетдинов, 80), Фарфан.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Родриго Бекао (Васин, 46), Набабкин, Сигурдссон (Бийол, 83), Влашич, Обляков, Ахметов, Щенников (Ефремов, 78), Чалов.

Ничья никак не повлияла на позиции обеих команд в турнирной таблице РПЛ: "Локомотив" остался на втором месте, а ЦСКА - на четвёртом.

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