"Локомотив" и ЦСКА представили форму на матч за Суперкубок России: опубликовано фото

Стало известно, в каких цветах сыграют "Локомотив" и ЦСКА в матче за Суперкубок России.

"Железнодорожники" будут играть в белых футболках и прокомментировали это так: "В первом матче сезона покажем силу белой формы". Армейцы выйдут на поле в традиционной сине-красной форме, вратарь - в голубой.

Матч "Локомотив" - ЦСКА пройдет сегодня, 27 июля, на стадионе "Нижний Новгород" и начнется в 21.30 по московскому времени.

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