"Локомотив" и "Динамо" хотят купить экс-игрока "Спартака"

"Локомотив" и "Динамо" проявляют интерес к защитнику "Ростова" Сергею Паршивлюку, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

30-летний Паршивлюк является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел 25 матчей за ростовский клуб во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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