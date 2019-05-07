"Локомотив" и "Динамо" хотят купить экс-игрока "Спартака"
"Локомотив" и "Динамо" проявляют интерес к защитнику "Ростова" Сергею Паршивлюку, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, московские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.
30-летний Паршивлюк является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел 25 матчей за ростовский клуб во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
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|27
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|3
|Краснодар
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|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
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|Ростов
|26
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|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
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|14
|Уфа
|27
|26
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|Анжи
|27
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|19