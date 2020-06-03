"Локомотив" и "Динамо" хотят провести товарищеский матч до возобновления РПЛ

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"Локомотив" и "Динамо" хотят провести товарищеский матч до возобновления РПЛ

"Локомотив" и "Динамо" хотят провести товарищескую игру до возобновления РПЛ.

"Клубы достигли договоренности, однако необходимо получить разрешение властей на проведение футбольной игры", - заявил обозреватель "Спорт-Экспресса" Константин Алексеев.

После 22 туров "Локомотив" занимает в чемпионате второе место, а "Динамо" - шестое.

Напомним, что розыгрыш РПЛ должен возобновиться 19 июня.

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