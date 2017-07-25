"Локомотив" и "Динамо" интересуются игроком "Сампдории"

Полузащитник "Сампдории" Рикардо Альварес заинтересовал российские "Локомотив" и "Динамо".

Как сообщает Tuttomercatoweb, агенты 29-летнего футболиста уже пообщались с боссами итальянского клуба и заявили о желании игрока перебраться в чемпионат России.

Альварес ранее выступал за "Интер", "Сандерленд" и "Велес Сарсфилд". На его счету девять матчей в составе сборной Аргентины и один забитый мяч.

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