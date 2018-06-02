"Локомотив" и "Динамо" интересуются трансферной целью "Спартака"

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"Локомотив" и "Динамо" интересуются трансферной целью "Спартака"

"Локомотив" и "Динамо" намерены подписать полузащитника "Црвены Звезды" Дамьена Ле Таллека, сообщает BeFoot.

"Железнодорожники" и "бело-голубые" уже сделали предложения 28-летнему французу, на которого также претендует "Спартак".

Напомним, что ранее Ле Таллек выступал в России за саранскую "Мордовию" в период с 2014 по 2015 год. 

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