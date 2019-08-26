"Локомотив" и "Динамо" нацелились на хавбека сборной Португалии

"Локомотив" и "Динамо" проявляют интерес к португальскому полузащитнику "Интера" Жоау Мариу, сообщает Betting Insider.

По данным источника, московские клубы в данный момент ведут переговоры по аренде футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуется "Монако".

26-летний Мариу выступает за "Интер" с 2016 года. Всего он провел за итальянский клуб 69 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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