"Локомотив" и "Динамо" поборются за лучшего бомбардира РПЛ

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов сразу двух московских клубов.

Как сообщают российские СМИ, за 22-летнего футболиста готовы поспорить "Локомотив" и "Динамо".

При этом в стане "железнодорожников" нет единого мнения насчёт покупки Соболева - руководство хочет видеть его в команде, а главный тренер Юрий Сёмин предпочитает подписать Николая Комличенко из "Млады Болеслав".

В контракте нападающего прописана сумма отступных в размере 150 миллионов рублей (около 2 миллионов евро).

В текущем розыгрыше РПЛ Соболев забил 10 голов в 16 матчах. Он делит звание лучшего бомбардира турнира с Эльдором Шомуродовым из "Ростова".

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