"Локомотив" и "Динамо" поборются за защитника "Спартака"
"Локомотив" и "Динамо" проявляют интерес к защитнику "Спартака" Николаю Рассказову, сообщает журналист Сергей Егоров на своем YouTube-канале "Футбольный Биги".
"Спартак" активно ищет правого защитника. Вопрос с Рассказовым будет решен сразу же, как "Спартак" найдет такого игрока. Рассказов будет продан либо в "Динамо", либо в "Локомотив". Сумма трансфера может составить 2 миллиона евро", – сказал Егоров.
Ранее сообщалось, что "Спартак" хочет продлить контракт с Рассказовым, но футболист отказался от соглашения с зарплатой в три миллиона рублей в месяц.
22-летний Рассказов является воспитанником "Спартака". В минувшем сезоне он провел за московский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
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|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
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|ЦСКА Москва
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|Динамо Москва
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|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|Уфа
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