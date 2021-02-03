"Локомотив" и еще несколько клубов РПЛ готовы побороться за игрока сборной Беларуси

Левый защитник сборной Беларуси Кирилл Печенин может продолжить карьеру в РПЛ.

Как сообщает Sport24, в услугах 23-летнего футболиста заинтересован "Локомотив" и еще несколько клубов РПЛ, чьи названия не уточняются. Также на игрока претендуют клубы из Польши и Бельгии.

Отмечается, что сам Печенин склоняется к переезду в европейский чемпионат.

1 января 2021 года у Печенина истек срок соглашения с брестским "Динамо" и в настоящее время он является свободным агентом.

Читайте также: "Локомотив" может продать Смолова. | http://soccernews.ru