"Локомотив" и еще несколько клубов РПЛ готовы побороться за игрока сборной Беларуси
Левый защитник сборной Беларуси Кирилл Печенин может продолжить карьеру в РПЛ.
Как сообщает Sport24, в услугах 23-летнего футболиста заинтересован "Локомотив" и еще несколько клубов РПЛ, чьи названия не уточняются. Также на игрока претендуют клубы из Польши и Бельгии.
Отмечается, что сам Печенин склоняется к переезду в европейский чемпионат.
1 января 2021 года у Печенина истек срок соглашения с брестским "Динамо" и в настоящее время он является свободным агентом.
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