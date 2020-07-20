"Локомотив" и "Краснодар" нацелились на форварда "Арсенала"

Нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко может этим летом перейти в более статусный клуб.

По информации "СЭ", на 33-летнего футболиста претендуют "Краснодар" и московский "Локомотив".

При этом "канониры" не хотят расставаться со своим лучшим бомбардиром, в контракте которого сумма выкупа не прописана.

В текущем сезоне Луценко сыграл за "Арсенал" 30 матчей, забил 15 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.

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