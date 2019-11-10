"Локомотив" и "Краснодар" поделили очки в матче РПЛ

В центральном матче 16-го тура РПЛ "Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром".

Теперь "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, а "Краснодар" - пятое.

"Локомотив" - "Краснодар" 1:1

Голы: Крыховяк, 41 - 1:0, Берг, 45 - 1:1

"Локомотив": Гильерме, Живоглядов, Серкейра, Хеведес, Игнатьев, Жоау Мариу, Коломейцев, Миранчук, Крыховяк (Миранчук, 46), Жемалетдинов (Куликов, 71), Эдер (Смолов, 55).

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спайич, Петров, Камболов (Ольссон, 65), Фернандеш, Вильена, Сулейманов, Ари (Уткин, 80), Берг (Игнатьев, 73).

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