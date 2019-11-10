"Локомотив" и "Краснодар" поделили очки в матче РПЛ
В центральном матче 16-го тура РПЛ "Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром".
Теперь "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, а "Краснодар" - пятое.
"Локомотив" - "Краснодар" 1:1
Голы: Крыховяк, 41 - 1:0, Берг, 45 - 1:1
"Локомотив": Гильерме, Живоглядов, Серкейра, Хеведес, Игнатьев, Жоау Мариу, Коломейцев, Миранчук, Крыховяк (Миранчук, 46), Жемалетдинов (Куликов, 71), Эдер (Смолов, 55).
"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спайич, Петров, Камболов (Ольссон, 65), Фернандеш, Вильена, Сулейманов, Ари (Уткин, 80), Берг (Игнатьев, 73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Ростов
|16
|30
|3
|ЦСКА Москва
|16
|30
|4
|Локомотив Москва
|15
|30
|5
|Краснодар
|15
|29
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13