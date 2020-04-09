"Локомотив" и "Краснодар" поспорят за форварда сборной Камеруна

Нападающий "Янг Бойз" и сборной Камеруна Жан-Пьер Нсаме может продолжить карьеру в одном из топ-клубов РПЛ.

По информации Eurosport, купить 26-летнего футболиста хотят московский "Локомотив" и "Краснодар".

Сообщается, что "железнодорожники" и "быки" уже сделали предложения по трансферу африканца, однако их подробности пока неизвестны.

"Янг Бойз" оценивает одного из своих лидеров в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Нсаме забил 24 гола и сделал 4 ассиста в 32 матчах.

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