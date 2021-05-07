"Локомотив" и "Краснодар" поспорят за опорника "Уфы"

Фото сайт "Уфы"

Опорный полузащитник "Уфы" Артём Голубев может летом оказаться в более статусном клубе.

По информации RT, купить 22-летнего футболиста хотят "Краснодар" и московский "Локомотив".

Также на перспективного россиянина претендуют "Крылья Советов", но шансы их конкурентов на трансфер заметно выше.

В текущем сезоне Голубев сыграл за "Уфу" 28 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 1 миллион евро.

Не пропустите: Газизов отреагировал на интерес ЦСКА к хавбеку "Уфы" Мрзляку. | http://soccernews.ru