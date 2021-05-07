"Локомотив" и "Краснодар" поспорят за опорника "Уфы"
Фото сайт "Уфы"
Опорный полузащитник "Уфы" Артём Голубев может летом оказаться в более статусном клубе.
По информации RT, купить 22-летнего футболиста хотят "Краснодар" и московский "Локомотив".
Также на перспективного россиянина претендуют "Крылья Советов", но шансы их конкурентов на трансфер заметно выше.
В текущем сезоне Голубев сыграл за "Уфу" 28 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 1 миллион евро.
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