"Локомотив" и "Оренбург" уверенно обыграли своих соперников в контрольных матчах

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"Локомотив" и "Оренбург" уверенно обыграли своих соперников в контрольных матчах

"Локомотив" в товарищеском матче обыграл "Волеренгу", а "Оренбург" разгромил гибралтарскую "Европу".

"Волеренга" - "Локомотив" - 0:2 (0:2)

Голы: Эдер, 3 - 0:1, Жемалетдинов, 42 - 0:2.

"Локомотив": Гильерме, Чорлука (Мурило, 58), Кверквелия, Хеведес (Рыбус, 66), Игнатьев (Жемалетдинов, 70. Рыбчинский, 46), Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу (Идову, 81), Эдер.

"Оренбург" - "Европа" - 3:0 (0:0)

Голы: Рикарду Алвеш, 59 - 1:0, Липовой, 83 - 2:0, Кулишев, 87 - 3:0.

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