"Локомотив" и "Оренбург" уверенно обыграли своих соперников в контрольных матчах
"Локомотив" в товарищеском матче обыграл "Волеренгу", а "Оренбург" разгромил гибралтарскую "Европу".
"Волеренга" - "Локомотив" - 0:2 (0:2)
Голы: Эдер, 3 - 0:1, Жемалетдинов, 42 - 0:2.
"Локомотив": Гильерме, Чорлука (Мурило, 58), Кверквелия, Хеведес (Рыбус, 66), Игнатьев (Жемалетдинов, 70. Рыбчинский, 46), Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу (Идову, 81), Эдер.
"Оренбург" - "Европа" - 3:0 (0:0)
Голы: Рикарду Алвеш, 59 - 1:0, Липовой, 83 - 2:0, Кулишев, 87 - 3:0.
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|Команда
|М
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|19
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|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
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|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
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|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
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|13
|Рубин
|19
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|18
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|Сочи
|18
|15