"Локомотив" и "Ростов" поспорят за сербского защитника

Центральный защитник "Ланса" Александар Радованович стал трансферной целью российских клубов.

По информации Footmercato, сербский футболист привлёк внимание "Локомотива" и "Ростова".

Сообщается, что 26-летнего игрока готовы продать всего за 1 миллион евро.

В досрочно завершённом сезоне Радованович сыграл за "Ланс" 18 матчей и забил 2 гола.

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