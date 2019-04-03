"Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка России

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"Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка России

В первом матче 1/2 финала Кубка России "Локомотив" и "Ростов" закончили результативной ничьей. 

Счет был открыт на 50-й минуте игроком "Ростова" Романом Еременко. Также в матче отличились Антон Миранчук, Ивелин Попов и Антонио Эдер.

"Локомотив" - "Ростов" - 2:2.

Голы: Еременко, 50 - 0:1, Ан. Миранчук, 67 - 1:1, Попов, 84 (пенальти) - 1:2, Новосельцев, 86 (автогол) - 2:2.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Баринов, Фернандеш (Кварацхелия, 57), Ал. Миранчук, Денисов, Ан. Миранчук, Смолов (Эдер, 74).

"Ростов": Песьяков, Сигурдссон, Новосельцев, Чернов, Мевля, Ионов(Шомуродов, 73), Зайнутдинов (Глебов, 68), Попов, Еременко (Норманн, 86), Гацкан, Логашов.

Ответный матч 1/2 финала Кубка России "Ростов" - "Локомотив" пройдет 15 мая.  

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