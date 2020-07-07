"Локомотив" и "Ростов" ведут борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Беларуси

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"Локомотив" и "Ростов" ведут борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Беларуси\

Форвард солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович привлек к себе внимание российских клубов.

По сведениям Betting Insider, в услугах 22-летнего белорусского игрока заинтересованы "Локомотив" и "Ростов".

Отмечается, что "Шахтер" готов отпустить игрока, если поступит достойное предложение.

На данный момент Лисакович лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Беларуси, забив 9 голов в 16 матчах.

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