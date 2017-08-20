"Локомотив" и "Рубин" интересуются ганским форвардом

Московский "Локомотив" и казанский "Рубин" интересуются форвардом сербской "Црвены Звезды" Ричмондом Боаки.

Как информирует В92, внимание российских клубов 24-летний нападающий привлек благодаря своему удачному выступлению в стартовавшем сезоне. Так, в девяти играх ганец отметился девятью результативными ударами и тремя ассистами. Ожидается, что уход Боаки из "Црвены Звезды" будет возможным, если клуб не сможет пробиться в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, вчера "Локомотив" обыграл "Спартак". | soccernews.ru