"Локомотив" и "Рубин" интересуются ганским форвардом

Теги локомотив москварубинцрвена звездаричмонд боаки

"Локомотив" и "Рубин" интересуются ганским форвардомМосковский "Локомотив" и казанский "Рубин" интересуются форвардом сербской "Црвены Звезды" Ричмондом Боаки.

Как информирует В92, внимание российских клубов 24-летний нападающий привлек благодаря своему удачному выступлению в стартовавшем сезоне. Так, в девяти играх ганец отметился девятью результативными ударами и тремя ассистами. Ожидается, что уход Боаки из "Црвены Звезды" будет возможным, если клуб не сможет пробиться в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, вчера "Локомотив" обыграл "Спартак". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отомстить за унижение: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Эвертона"

Отомстить за унижение: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 7 19
2 Локомотив Москва 7 16
3 Ростов 7 14
4 ЦСКА Москва 7 13
5 Краснодар 7 12
6 Рубин 7 11
7 Уфа 7 10
8 Ахмат 6 9
9 Урал 7 9
10 Динамо Москва 7 8
11 Спартак Москва 7 8
12 Тосно 7 7
13 СКА Хабаровск 7 5
14 Арсенал Тула 6 4
15 Анжи 7 3
16 Амкар 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов