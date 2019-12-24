"Локомотив" и "Рубин" поборются за защитника сборной Турции

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"Локомотив" и "Рубин" поборются за защитника сборной Турции

"Локомотив" и "Рубин" интересуются защитником "Фенербахче" и сборной Турции Сердар Азизом, сообщает Milliyet.

По сведениям источника, московский и казанский клубы хотят купить футболиста в зимнее трансферное окно. "Рубин" для осуществления трансфера намерен воспользоваться помощью бывшего игрока команды турка Гекдениза Карадениза.

29-летний Азиз выступает за "Фенербахче" с 2019 года. Всего он провел за стамбульский клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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