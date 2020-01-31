"Локомотив" и "Сельта" пока не договорились о сумме выкупа Смолова

Стали известны новые подробности о переходе нападающего Фёдора Смолова из "Локомотива" в "Сельту".

Напомним, что галисийский клуб арендовал 29-летнего россиянина с правом последующего выкупа.

"Чемпионат" сообщал, что "Сельта" может выкупить форварда за 6 миллионов евро, однако "Спорт-Экспресс" эту информацию опровергает.

Источник утверждает, что испанцы предлагали 8,5 миллионов за опцию выкупа, однако "Локомотив" потребовал больше. В итоге стороны договорились вернуться к этому вопросу позднее.

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