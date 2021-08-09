"Локомотив" и "Сочи" поспорят за хорватского таланта

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"Локомотив" и "Сочи" поспорят за хорватского таланта

Фото инстаграм Сандро Куленовича

Нападающий загребского "Динамо" Сандро Куленович привлёк внимание двух клубов из России.

По информации польского журналиста Збигнева Шульчика, заполучить 21-летнего футболиста хотят "Локомотив" и "Сочи".

Агент перспективного хорвата Бранко Хучика пока подтверждает только интерес со стороны "барсов".

В прошлом сезоне Куленович забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 40 матчах. Его рыночная стоимость - 1 миллион евро.

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