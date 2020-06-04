"Локомотив" и "Спартак" еще не утратили интерес к Лаксальту
Защитник "Милана" Диего Лаксальт все еще может перебраться в Россию.
Как сообщает Calciomercato, "Локомотив" и "Спартак" не утратили интерес к игроку и попытаются подписать этим летом.
Отмечается, что сам уругваец не против попробовать свои силы в российском чемпионате. Его контракт с "Миланом" рассчитан до лета 2022 года.
В текущем сезоне на счету Лаксальта одна результативная передача в 19 играх.
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