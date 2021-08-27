"Локомотив" и "Спартак" узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы

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"Локомотив" и "Спартак" узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы

В Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы.

В частности, своих соперников узнали два представителя РПЛ в турнире - "Локомотив" и "Спартак".

"Железнодорожники" сыграют с "Лацио", "Марселем" и "Галатасараем".

"Красно-белым" в соперники достались "Наполи", "Лестер" и "Легия".

Не пропустите: Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов 2021/22. | http://soccernews.ru
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