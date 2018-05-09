"Локомотив" и "Тосно" поборются за Суперкубок России

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"Локомотив" и "Тосно" поборются за Суперкубок России

Стал известен соперник "Локомотива" в матче за Суперкубок России-2018.

Им стал "Тосно", который в финале Кубка России обыграл "Авангард" со счетом 2:1.

Дата и место проведения встречи за Суперкубок на данный момент неизвестны, но по словам президента РФПЛ Сергея Прядкина он пройдет в июле на территории России.

Не пропустите: "Тосно" обыгрывает "Авангард" и становится обладателем Кубка России. | http://soccernews.ru

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