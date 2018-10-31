"Локомотив" и тульский "Арсенал" вышли в четвертьфинал Кубка России

Завершились еще два матча 1/8 финала Кубка России. Путевки в следующий раунд завоевали "Локомотив", обыгравший "Енисей", и тульский "Арсенал", который оказался сильнее "Ахмата".

В четвертьфинале "Локомотив" сыграет с "Рубином", "Арсеналу" предстоит встреча с "Оренбургом".

"Локомотив" – "Енисей" - 4:2 (2:0)

Голы: Эдер, 13 (с пенальти) - 1:0, Антон Миранчук, 40 - 2:0, Алексей Миранчук, 48 - 3:0, Антон Миранчук, 57 - 4:0, Кутьин, 84 (с пенальти) - 4:1,

"Локомотив": Коченков, Михалик, Идову, Ротенберг, Тугарев, Баринов, Крыховяк, Алексей Миранчук (Куликов, 63), Жемалетдинов, Тарасов (Антон Миранчук, 46), Эдер (Фернандеш, 46).

"Енисей": Юрченко, Занев (Грицаенко, 58), Кичин, Ятченко, Дугалич, Зотов, Комолов, Фатуллаев (Комков, 46), Огуде, Бодул (Кутьин, 53), Саркисов.

Удаление: Крыховяк (71)

"Ахмат" – "Арсенал" Тула - 0:2 (0:1)

Голы: Джорджевич, 16 - 0:1, Мирзов, 70 - 0:2

"Ахмат": Гудиев, Мохаммади, Семенов, Уциев, Анхель, Исмаэл, Гащенков (Иванов, 59), Думбия (Мбенг, 73), Раванелли, Митришев, Балай.

"Арсенал" Тула: Нигматуллин, Альварес, Беляев, Хагуш, Мохаммед (Денисов, 88), Бакаев (Горбатенко, 57), Ткачев (Ожегович, 75), Костадинов, Мирзов, Григалава, Джорджевич.

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