"Локомотив" и тульский "Арсенал" вышли в четвертьфинал Кубка России
Завершились еще два матча 1/8 финала Кубка России. Путевки в следующий раунд завоевали "Локомотив", обыгравший "Енисей", и тульский "Арсенал", который оказался сильнее "Ахмата".
В четвертьфинале "Локомотив" сыграет с "Рубином", "Арсеналу" предстоит встреча с "Оренбургом".
"Локомотив" – "Енисей" - 4:2 (2:0)
Голы: Эдер, 13 (с пенальти) - 1:0, Антон Миранчук, 40 - 2:0, Алексей Миранчук, 48 - 3:0, Антон Миранчук, 57 - 4:0, Кутьин, 84 (с пенальти) - 4:1,
"Локомотив": Коченков, Михалик, Идову, Ротенберг, Тугарев, Баринов, Крыховяк, Алексей Миранчук (Куликов, 63), Жемалетдинов, Тарасов (Антон Миранчук, 46), Эдер (Фернандеш, 46).
"Енисей": Юрченко, Занев (Грицаенко, 58), Кичин, Ятченко, Дугалич, Зотов, Комолов, Фатуллаев (Комков, 46), Огуде, Бодул (Кутьин, 53), Саркисов.
Удаление: Крыховяк (71)
"Ахмат" – "Арсенал" Тула - 0:2 (0:1)
Голы: Джорджевич, 16 - 0:1, Мирзов, 70 - 0:2
"Ахмат": Гудиев, Мохаммади, Семенов, Уциев, Анхель, Исмаэл, Гащенков (Иванов, 59), Думбия (Мбенг, 73), Раванелли, Митришев, Балай.
"Арсенал" Тула: Нигматуллин, Альварес, Беляев, Хагуш, Мохаммед (Денисов, 88), Бакаев (Горбатенко, 57), Ткачев (Ожегович, 75), Костадинов, Мирзов, Григалава, Джорджевич.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|28
|2
|Краснодар
|12
|22
|3
|Локомотив Москва
|12
|21
|4
|Ростов
|12
|21
|5
|Рубин
|12
|19
|6
|ЦСКА Москва
|12
|19
|7
|Спартак Москва
|12
|19
|8
|Оренбург
|12
|16
|9
|Ахмат
|12
|16
|10
|Арсенал Тула
|12
|14
|11
|Динамо Москва
|12
|14
|12
|Урал
|12
|13
|13
|Крылья Советов
|12
|11
|14
|Уфа
|12
|11
|15
|Анжи
|12
|10
|16
|Енисей Красноярск
|12
|6