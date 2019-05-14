"Локомотив" и "Уфа" не могут согласовать трансфер Живоглядова

"Локомотив" все еще не договорился с "Уфой" по трансферу защитника Дмитрия Живоглядова.

Сообщается, что стороны не могут согласовать финансовую часть сделки. "Железнодорожники" оценивают 24-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро, в то время как "Уфа" хочет выручить с продажи 3 миллиона.

Действующее соглашение Живоглядова с клубом рассчитано до лета 2020 года. В этом сезоне он провел 26 игр и отметился тремя голевыми передачами.

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