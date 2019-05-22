"Локомотив" и "Урал" определились с игровой формой на финал Кубка России
Сегодня, 22 мая, состоится финальный матч Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом".
Обе команды уже определились с игровой формой на трофейный поединок. Москвичи выйдут на поле в красной экипировке, а екатеринбуржцы - в белой.
Особенная форма на особенный матч #ТворитьИС10РИЮ #ЛокоУрал pic.twitter.com/SsV9E4ifUm— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 22 мая 2019 г.
Сегодня играем в белом! #ЛокоУрал pic.twitter.com/s16MUKBArz— ФК Урал (@FCURAL) 22 мая 2019 г.
Напомним, что матч пройдёт на "Самара Арене". Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
"Локомотив" является 7-кратным обладателем Кубка России, а "Урал" никогда не выигрывал этот трофей.
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|48
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|Арсенал Тула
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|Ростов
|29
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|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
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|Анжи
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|Енисей Красноярск
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|20