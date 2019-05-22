"Локомотив" и "Урал" определились с игровой формой на финал Кубка России

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"Локомотив" и "Урал" определились с игровой формой на финал Кубка России

Сегодня, 22 мая, состоится финальный матч Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом".

Обе команды уже определились с игровой формой на трофейный поединок. Москвичи выйдут на поле в красной экипировке, а екатеринбуржцы - в белой.

Напомним, что матч пройдёт на "Самара Арене". Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

"Локомотив" является 7-кратным обладателем Кубка России, а "Урал" никогда не выигрывал этот трофей.

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