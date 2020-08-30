"Локомотив" и "Зенит" не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 6-го тура чемпионата России московский "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 0:0.

В середине первого тайма арбитр не засчитал гол хавбека "Локомотива" Дмитрия Рыбчинского, зафиксировав спорный офсайд. На 52-й минуте из-за игры рукой у Сердара Азмуна был отменен гол Артема Дзюбы.

"Зенит" остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, "Локомотив" остался на седьмой позиции.

"Локомотив" Москва - "Зенит" Санкт-Петербург - 0:0

"Локомотив": Гильерме, Магкеев, Чорлука, Серкейра, Игнатьев, Рыбчинский, Куликов, Камано (Лисакович, 66), Миранчук, Рыбус, Смолов (Эдер, 66).

"Зенит": Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Жирков (Круговой, 73), Оздоев, Мостовой, Малком, Ловрен, Дзюба, Азмун (Ригони, 73).

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