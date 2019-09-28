"Локомотив" и "Зенит" определились с игровой формой на очный матч

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"Локомотив" и "Зенит" определились с игровой формой на очный матч

Стало известно, в какой форме игроки "Локомотива" и "Зенита" выйдут на центральный матч 11-го тура РПЛ.

"Железнодорожники" отдали предпочтение белой экипировке, а питерцы выбрали лазурный комплект.

Матч "Локомотив" - "Зенит" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

Перед очной встречей москвичи занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а "сине-бело-голубые" являются лидерами первенства.

Не пропустите: Боярский поделился ожиданиями от матча "Локомотив" - "Зенит". | http://soccernews.ru
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