"Локомотив" и "Зенит" поборются за Оздоева

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"Локомотив" и "Зенит" поборются за Оздоева
Спортивный комментатор Нобель Арустамян заявил, что полузащитником "Рубина" Магомедом Оздоевым интересуются "Локомотив" и "Зенит".

"Магомед Оздоев - это еще один игрок, который может покинуть "Рубин". В прошлом году трансферная стоимость хавбека составляла 5-6 миллионов евро. Глобально ситуация пока не развивается, но две команды РФПЛ заинтересованы в услугах этого футболиста - "Локомотив" и "Зенит". "Сине-бело-голубые", конечно же, собираются избавиться от Кристиана Нобоа и заменить его в обойме футболистов именно Оздоевым. Оздоев, как и Набиуллин, не выставлены на трансфер, но если поступит хорошее предложение, то "Рубин" им воспользуется", - приводят слова Арустамяна российские СМИ.

В этом сезоне 25-летний Оздоев провел за "Рубин" 21 матч, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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