"Локомотив" и "Зенит" подшутили над "Спартаком"

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"Локомотив" и "Зенит" подшутили над "Спартаком"

"Зенит" и "Локомотив" подшутили над "Спартаком" после того, как высказался директор департамента Леонид Трахтенберг.

Напомним, сегодня, 27 февраля, на сайте московского клуба появился текст про болельщиков. 

"Это техническая ошибка, кто-то нам вставил эту публикацию. Сами мы бы такое никогда не поставили. Это тот же самый случай, когда вместо ромбика появился Ататюрк. Приносим извинения, что так получилось. Возможно, в течение дня может еще что-то такое случиться, просим этим не пользоваться. Мы сейчас обо всем объявим в соцсетях", - сказал Трахтенберг.

Два российских клуба в шутливой форме обыграли ситуацию.

Не пропустите:  "Спартак" извинился за оскорбительную статью| http://soccernews.ru 

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