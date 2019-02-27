"Локомотив" и "Зенит" подшутили над "Спартаком"

"Зенит" и "Локомотив" подшутили над "Спартаком" после того, как высказался директор департамента Леонид Трахтенберг.

Напомним, сегодня, 27 февраля, на сайте московского клуба появился текст про болельщиков.

"Это техническая ошибка, кто-то нам вставил эту публикацию. Сами мы бы такое никогда не поставили. Это тот же самый случай, когда вместо ромбика появился Ататюрк. Приносим извинения, что так получилось. Возможно, в течение дня может еще что-то такое случиться, просим этим не пользоваться. Мы сейчас обо всем объявим в соцсетях", - сказал Трахтенберг.

Два российских клуба в шутливой форме обыграли ситуацию.

Лучшие отборы и подкаты Вильмара Барриоса в дебютных матчах (благодарим «Зенит-ТВ» за то, что вставили нам на сайт эту публикацию): https://t.co/r9nrwUiMFG pic.twitter.com/17opzOd1qw — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 27 февраля 2019 г.

Назначены судьи на матчи #ЛокоКрылья и #РубинЛоко.



Вставили их имена в публикацию на сайтеhttps://t.co/4xshCRXKjq — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 27 февраля 2019 г.

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