"Локомотив" интересуется 24-летним защитником ПАОК

"Локомотив" снова интересуется защитником ПАОК Дмитрисом Яннулисом. Об этом в твиттере сообщил журналист Sport24.gr Василис Темпелис.

По данным источника, 24-летний футболист попал в трансферный список "железнодорожников".

В конце декабря 2019 года в СМИ уже была информация о том, что московский клуб интересуется игроком. Однако до сделки дело так и не дошло.

В текущем розыгрыше футболист забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 34 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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