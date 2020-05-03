"Локомотив" интересуется 24-летним защитником ПАОК
"Локомотив" снова интересуется защитником ПАОК Дмитрисом Яннулисом. Об этом в твиттере сообщил журналист Sport24.gr Василис Темпелис.
По данным источника, 24-летний футболист попал в трансферный список "железнодорожников".
В конце декабря 2019 года в СМИ уже была информация о том, что московский клуб интересуется игроком. Однако до сделки дело так и не дошло.
В текущем розыгрыше футболист забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 34 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
А еще: Уткин рассказал, почему "Локомотиву" необходимо менять Семина| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Реалу" не страшен кризис! У Зидана есть 3 различных варианта для построения совершенно разных команд на базе существующей обоймы
-
"Локомотив" интересуется 24-летним защитником ПАОК
-
Экс-тренер "Ливерпуля" заявил, что клуб нужно объявить чемпионом
-
У хавбека "Ростова" Глебова родилась дочь
-
Стало известно, сколько "Реал" готов заплатить за Погба
-
Зинченко рассказал, как его называют в "Манчестер Сити"
-
Уткин рассказал, почему "Локомотиву" необходимо менять Семина
-
Спортивный директор "Байера" высказался о возможном возобновлении сезона Бундеслиги
-
Девушка де Лигта опубликовала интересное видео с футболистом
-
Матюиди рассказал, как чувствовал себя во время коронавируса
-
Рангник высказался по поводу возможного ухода из "Лейпцига" Тимо Вернера
-
Ромелу Лукаку: "Я человек с особой миссией"
-
Президент "Нанта" рассказал, как принималось решение о досрочном завершении Лиги 1
-
Главные новости дня: 2 мая
-
"Рома" объявила дату возобновления тренировок
-
Тер Штеген назвал клуб, за который он бы никогда не играл
-
Стерлинг может подписать многомиллионный контракт с Puma
-
Шесть клубов интересуются хавбеком "Барселоны"
-
2
Тер Штеген рассказал о статусе переговоров с "Барселоной" о новом контракте
-
Два клуба АПЛ вступили в борьбу за Йовича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20