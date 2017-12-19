"Локомотив" интересуется бразильским нападающим Фелипе Визеу

"Локомотив" проявляет интерес к нападающему "Фламенго" Фелипе Визеу, сообщает журналист Вене Касагранде в своем Твиттере.

По сведениям источника, российский клуб уже начал предварительные переговоры с представителями футболиста. Также им интересуется "Наполи".

20-летний Фелипе Визеу выступает за "Фламенго" с 2016 года, провел за клуб 64 матча и забил 17 голов.

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