"Локомотив" интересуется двумя игроками аргентинского клуба
"Локомотив" интересуется 28-летним голкипером аргентинского "Тальереса" Гидо Эррера. Об этом сообщает Impacto Deportivo.
По данным источника, вратарь в скором времени покинет свой клуб и готов будет переехать в Россию. Стоит отметить, что "железнодорожники" также проявляют интерес к форварду "Тальереса" Нахуэлю Бастосому.
Эррера провел 22 матча за "Тальерес" в текущем сезоне и пропустил 25 мячей. Трансферная стоимость игрока - 2,4 миллиона евро.
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|Дефенса и Хустисия
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|Арсенал
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|Химнасия Ла-Плата
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|Патронато Парана
|23
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|21
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