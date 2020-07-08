"Локомотив" интересуется двумя игроками аргентинского клуба

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"Локомотив" интересуется двумя игроками аргентинского клуба

"Локомотив" интересуется 28-летним голкипером аргентинского "Тальереса" Гидо Эррера. Об этом сообщает  Impacto Deportivo.

По данным источника, вратарь в скором времени покинет свой клуб и готов будет переехать в Россию. Стоит отметить, что "железнодорожники" также проявляют интерес к форварду "Тальереса" Нахуэлю Бастосому.

Эррера провел 22 матча за "Тальерес" в текущем сезоне и пропустил 25 мячей. Трансферная стоимость игрока - 2,4 миллиона евро.

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