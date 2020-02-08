"Локомотив" интересуется форвардами "Бернли" и "Эвертона"

Теги локомотив москваэвертонбернлиматей выдрабайе умар ниассе

"Локомотив" интересуется форвардами "Бернли" и "Эвертона"

"Локомотив" проявляет интерес к двум форвардам из АПЛ.

Как сообщает Sport24, речь идет о форварде "Бернли" Матее Выдре и Байе Умаре Ниассе из "Эвертона".

Отмечается, что клуб намерен приобрести нового нападающего как можно раньше, чтобы он прибыл на сборы команды до 16 февраля.

Ниасс выступал за "Локомотив" с 2014 по 2015 год. За это время он провел 42 игры, забил 19 голов и отдал 14 ассистов.

Выдра в этом сезоне принял участие в 9 играх и отметился двумя голевыми передачами.

Читайте также: "Локомотив" нацелился на нападающего сборной Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Коутиньо летом будет выбирать между четырьмя клубами

Коутиньо летом будет выбирать между четырьмя клубами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов