"Локомотив" интересуется форвардами "Бернли" и "Эвертона"
"Локомотив" проявляет интерес к двум форвардам из АПЛ.
Как сообщает Sport24, речь идет о форварде "Бернли" Матее Выдре и Байе Умаре Ниассе из "Эвертона".
Отмечается, что клуб намерен приобрести нового нападающего как можно раньше, чтобы он прибыл на сборы команды до 16 февраля.
Ниасс выступал за "Локомотив" с 2014 по 2015 год. За это время он провел 42 игры, забил 19 голов и отдал 14 ассистов.
Выдра в этом сезоне принял участие в 9 играх и отметился двумя голевыми передачами.
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