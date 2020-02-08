"Локомотив" интересуется форвардами "Бернли" и "Эвертона"

"Локомотив" проявляет интерес к двум форвардам из АПЛ.

Как сообщает Sport24, речь идет о форварде "Бернли" Матее Выдре и Байе Умаре Ниассе из "Эвертона".

Отмечается, что клуб намерен приобрести нового нападающего как можно раньше, чтобы он прибыл на сборы команды до 16 февраля.

Ниасс выступал за "Локомотив" с 2014 по 2015 год. За это время он провел 42 игры, забил 19 голов и отдал 14 ассистов.

Выдра в этом сезоне принял участие в 9 играх и отметился двумя голевыми передачами.

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