"Локомотив" интересуется форвардом "Чертаново"

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"Локомотив" интересуется форвардом "Чертаново"

Нападающий "Чертаново" Владислав Сарвели привлёк внимание московского "Локомотива", сообщают российские СМИ.

Скауты "железнодорожников" следили за игрой 21-летнего футболиста не недавнем матче ФНЛ против "Химок".

Детали возможного трансфера пока неизвестны.

Сарвели - воспитанник "Чертаново". За основную команду форвард дебютировал в июле 2014 года. В его активе 51 матч, 14 голов и 17 ассистов.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 900 тысяч евро.

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