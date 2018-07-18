"Локомотив" интересуется форвардом из Премьер-лиги

"Локомотив" проявляет интерес к нападающему "Урала" Владимиру Ильину, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне 26-летний Ильин провел 25 матчей в Премьер-лиге, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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