"Локомотив" интересуется форвардом из Премьер-лиги

Теги локомотив москвауралвладимир ильин

"Локомотив" интересуется форвардом из Премьер-лиги

"Локомотив" проявляет интерес к нападающему "Урала" Владимиру Ильину, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне 26-летний Ильин провел 25 матчей в Премьер-лиге, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: "Зенит" хочет купить воспитанника "Реала". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов