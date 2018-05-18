"Локомотив" интересуется форвардом "Милана"

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"Локомотив" интересуется форвардом "Милана"Нападающий "Милана" Никола Калинич может стать игроком московского "Локомотива".

По информации миланской прессы,  "Локомотив" надеется подписать 30-летнего хорвата.

В услугах футболиста также заинтересован "Шальке" и несколько клубов из Китая.

В этом сезоне Калинич сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забив пять голов и сделав шесть голевых передач.

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