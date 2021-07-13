"Локомотив" интересуется футболистом "Байере"

Фото: инстаграм Едвая/Автор неизвестен

Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский "Локомотив" ведет переговоры с немецким "Байером" о трансфере хорватского защитника Тина Едвая.

Напомним, что "Байер" подписал футболиста в 2015 году за 7 миллионов евро из "Ромы".

В прошедшем сезоне хорват сыграл 8 матчей за "Байер".

За сборную Хорватии Едвай провел 26 игр, последний из которых — в октябре прошлого года.

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