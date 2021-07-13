"Локомотив" интересуется футболистом "Байере"
Фото: инстаграм Едвая/Автор неизвестен
Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский "Локомотив" ведет переговоры с немецким "Байером" о трансфере хорватского защитника Тина Едвая.
Напомним, что "Байер" подписал футболиста в 2015 году за 7 миллионов евро из "Ромы".
В прошедшем сезоне хорват сыграл 8 матчей за "Байер".
За сборную Хорватии Едвай провел 26 игр, последний из которых — в октябре прошлого года.
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