"Локомотив" интересуется футболистом "Байере"

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"Локомотив" интересуется футболистом "Байере"Фото: инстаграм Едвая/Автор неизвестен

Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский "Локомотив" ведет переговоры с немецким "Байером" о трансфере хорватского защитника Тина Едвая.

Напомним, что "Байер" подписал футболиста в 2015 году за 7 миллионов евро из "Ромы".

В прошедшем сезоне хорват сыграл 8 матчей за "Байер".

За сборную Хорватии Едвай провел 26 игр, последний из которых — в октябре прошлого года.

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