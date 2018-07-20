"Локомотив" интересуется ганским форвардом

Московский "Локомотив" интересуется форвардом швейцарского "Цюриха" Рафаэлем Двамена, информирует Ghana Soccernet.

По сведениям источника, конкурентом "железнодорожников" в борьбе за 22-летнего ганского нападающего является "Эспаньол".

В прошлом сезоне Двамена забил 13 мячей и сделал 12 результативных передач в 36 матчах за "Цюрих".

Напомним, "Интер" и "Севилья" интересуются трансферной целью "Локомотива". | soccernews.ru