"Локомотив" интересуется хавбеком "Ливерпуля"

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"Локомотив" интересуется хавбеком "Ливерпуля"

"Локомотив" проявляет интерес к сербскому полузащитнику "Ливерпуля" Лазару Марковичу, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб намерен арендовать футболиста на полгода.

В этом сезоне 23-летний Маркович не провел ни одного матча и готов сменить клуб.

Стоит отметить, что летом 2015 года он обошелся "Ливерпулю" в 25 миллионов евро.

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