"Локомотив" интересуется хавбеком "Уфы" Голубевым

Теги уфалокомотив москва

"Локомотив" интересуется хавбеком "Уфы" Голубевым

Хавбек "Уфы" Артем Голубев может продолжить карьеру в "Локомотиве". Об этом сообщает Sport24.

"Локомотив" ищет подходящую замену травмированному Дмитрию Баринову и проданному в "Аталанту" Алексею Миранчуку.

В клубе решили, что кандидатура 21-летнего Голубева отлично подойдет для "Локомотива".

В "Уфу" футболист перешел из "Краснодара". В этом сезоне футболист участвовал в 7 матчах, отметившись голом. Имеет в своем активе 5 матчей за молодежную сборную России.

А еще: "МЮ" интересуется трансферной целью "Локомотива" Таллесом| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" согласовала контракт с английским талантом

"Барселона" согласовала контракт с английским талантом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов