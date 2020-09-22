"Локомотив" интересуется хавбеком "Уфы" Голубевым
Хавбек "Уфы" Артем Голубев может продолжить карьеру в "Локомотиве". Об этом сообщает Sport24.
"Локомотив" ищет подходящую замену травмированному Дмитрию Баринову и проданному в "Аталанту" Алексею Миранчуку.
В клубе решили, что кандидатура 21-летнего Голубева отлично подойдет для "Локомотива".
В "Уфу" футболист перешел из "Краснодара". В этом сезоне футболист участвовал в 7 матчах, отметившись голом. Имеет в своем активе 5 матчей за молодежную сборную России.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
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|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22