"Локомотив" интересуется хавбеком "Уфы" Голубевым

Хавбек "Уфы" Артем Голубев может продолжить карьеру в "Локомотиве". Об этом сообщает Sport24.

"Локомотив" ищет подходящую замену травмированному Дмитрию Баринову и проданному в "Аталанту" Алексею Миранчуку.

В клубе решили, что кандидатура 21-летнего Голубева отлично подойдет для "Локомотива".

В "Уфу" футболист перешел из "Краснодара". В этом сезоне футболист участвовал в 7 матчах, отметившись голом. Имеет в своем активе 5 матчей за молодежную сборную России.

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