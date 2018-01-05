"Локомотив" интересуется хорватским защитником

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"Локомотив" интересуется хорватским защитником

"Локомотив" проявляет интерес к хорватскому защитнику "Олимпиакоса" Хрвое Миличу, сообщает SDNA.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Стоит отметить, что хорват ранее уже играл в России с 2013 по 2015 годы.

В этом сезоне 28-летний Милич провел за "Олимпиакос" всего 4 матча.

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