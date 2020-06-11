"Локомотив" интересуется игроком из второй Бундеслиги

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"Локомотив" интересуется игроком из второй Бундеслиги

Полузащитник немецкого "Яна" Макс Безушков попал в сферу интересов "Локомотива".

Агент футболиста сообщил об интересе к своему клиенту со стороны клуба РПЛ, но отказался называть клуб.

"Я не могу назвать клуб, однако он действительно из России. Мы рассматриваем возможность переезда в Россию. У него родители из вашей страны, не будет проблем с получением паспорта и он не будет легионером. Также он знает русский язык, поэтому легко сможет адаптироваться", - приводит слова агента "Спорт-Экспресс".

Отметим, что Безушков ранее выступал за "Штутгарт" и "Айнтрахт".

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