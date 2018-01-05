"Локомотив" интересуется израильским форвардом Даббуром

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"Локомотив" интересуется израильским форвардом Даббуром

"Локомотив" проявляет интерес к израильскому нападающему "Ред Булл Зальцбург" Мунасу Даббуру, сообщает One.

По сведениям источника, российский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также он входит в сферу интересов "Севильи", "Реала", "Бетиса" и киевского "Динамо".

В этом сезоне 25-летний Даббур провел 23 матча за "Ред Булл" и забил 17 голов.

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