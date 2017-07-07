"Локомотив" интересуется Набабкиным и Новосельцевым

Теги локомотив москвакирилл набабкинцска москваиван новосельцев

"Локомотив" интересуется Набабкиным и Новосельцевым

"Локомотив" проявляет интерес к защитникам ЦСКА Кириллу Набабкину и "Зенита" Ивану Новосельцеву, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, "железнодорожники" намерены оформить трансферы обоих футболистов до начала сезона.

В прошлом сезоне 30-летний Набабкин провел за ЦСКА всего 10 матчей. На счету 25-летнего Новосельцева 7 поединков за "Зенит".

Не пропустите: "Локомотив" хочет арендовать форварда "Рубина" Жемалетдинова. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов