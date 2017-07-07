"Локомотив" интересуется Набабкиным и Новосельцевым

"Локомотив" проявляет интерес к защитникам ЦСКА Кириллу Набабкину и "Зенита" Ивану Новосельцеву, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, "железнодорожники" намерены оформить трансферы обоих футболистов до начала сезона.

В прошлом сезоне 30-летний Набабкин провел за ЦСКА всего 10 матчей. На счету 25-летнего Новосельцева 7 поединков за "Зенит".

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