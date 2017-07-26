"Локомотив" интересуется Новосельцевым, Жонатасом и Лестьенном

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"Локомотив" интересуется Новосельцевым, Жонатасом и Лестьенном

"Локомотив" проявляет интерес к защитнику "Зенита" Ивану Новосельцеву, а также игрокам "Рубина" - полузащитнику Максиму Лестьенну и нападающему Жонатасу, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, "железнодорожники" могут приобрести этих футболистов в летнее трансферное окно, так как на них не рассчитывают в Санкт-Петербурге и Казани.

В этом сезоне 25-летний Новосельцев не провел ни одного матча, а на счету 25-летнего Лестьенна и 28-летнего Жонатаса по одному поединку.

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