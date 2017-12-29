"Локомотив" интересуется перуанским хавбеком Флоресом



Комментатор Нобель Арустамян заявил, что "Локомотив" проявляет интерес к перуанскому полузащитнику "Ольборга" Эдисону Флоресу.

"Локомотив" ищет вингера в атаку. Изучается не только российский рынок, но и иностранный. В частности, клуб ведет переговоры с одним из игроков сборной Перу и датского "Ольборга" – Эдисоном Флоресом.

Ему всего лишь 23 года, в Дании он уже полтора года, его позиция – футболист группы атаки, умеющий играть на фланге. "Локомотив" вступил в переговоры и пытается договориться и с игроком, и с "Ольборгом". Понятно, что трансфер не самый простой, понятно, что окончательного решения еще нет, но это один из вариантов для усиления "Локомотива", – приводят слова Арустамяна российские СМИ.

23-летний Флорес выступает за "Ольборг" с 2016 года, провел за клуб 33 матча и забил 2 гола.

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