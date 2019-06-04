"Локомотив" интересуется защитником "Сантоса"

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"Локомотив" интересуется защитником "Сантоса"

Защитник "Сантоса" Густаво Энрике привлёк внимание московского "Локомотива", сообщают российские СМИ.

"Железнодорожники" рассматривают вариант с приобретением бразильского центрбека во время летнего трансферного окна.

Также интерес к 26-летнему футболисту проявляет итальянский "Милан".

В текущем сезоне Энрике сыграл за "Сантос" 8 матчей. Его контракт с клубом истекает в январе 2020 года. Стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро.

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